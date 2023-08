Calcio spagnolo: accordo raggiunto per Correa con il Marsiglia. Il ritorno di Sanchez: visite mediche venerdì

Joaquin Correa si trasferisce al Marsiglia, l’accordo con l’Inter è stato raggiunto

È ufficiale: Joaquin Correa lascia l’Inter per trasferirsi al Marsiglia. Dopo lunghe trattative, è stato raggiunto un accordo totale tra il club francese e la squadra italiana. Il trasferimento del giocatore argentino sarà un prestito oneroso con diritto di riscatto, per un totale di 15 milioni di euro.

L’agente di Correa, Alessandro Lucci, sta lavorando attivamente alle questioni burocratiche della trattativa insieme allo staff legale della WSA. È fondamentale risolvere tutti gli aspetti legati al trasferimento per garantire una transazione senza intoppi.

Nel frattempo, Alexis Sanchez sta per fare ritorno all’Inter, dove svolgerà le visite mediche il 25 agosto. Il calciatore cileno ha già avuto un’esperienza positiva con la squadra italiana, giocando 109 partite, segnando 20 gol e fornendo 23 assist. Il suo contributo è stato fondamentale per la vittoria della Supercoppa Italiana contro la Juventus nel gennaio 2022, grazie al gol decisivo da lui realizzato.

Per quanto riguarda Correa, il giocatore svolgerà le visite mediche con il Marsiglia, squadra che ha ottenuto la qualificazione alla Champions League grazie a un secondo e terzo posto in campionato. L’obbligo di riscatto sarà condizionato proprio alla qualificazione del club alla prestigiosa competizione europea.

Tuttavia, se il Marsiglia non dovesse riuscire a qualificarsi quest’anno, l’obbligo di riscatto sarebbe fissato a 13 milioni di euro, oltre ai 2 milioni già pagati come prestito oneroso.

L’arrivo di Correa al Marsiglia rappresenta un rinforzo importante per la squadra francese, che punta a fare bene sia in campionato che in Champions League. Si spera che il giocatore argentino possa mostrare tutte le sue qualità sul campo, confermando le aspettative del club e dei tifosi.

Stay tuned for more news on the transfer market and the latest updates on Calcio Spagnolo.