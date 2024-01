Calcio spagnolo: Alexandru Ivan, il 14enne ucciso a Roma, «lo sguardo fra i rivali, poi gli spari». Identificati in due

Tragedia a Roma: studente di 14 anni ucciso in una lite

Nella tranquilla borgata di Finocchio, un giovane studente di 14 anni, Alexandru Ivan, è stato ucciso con due colpi di pistola durante una violenta lite tra il suo patrigno e due criminali locali. Questo tragico episodio avvenuto nella zona estrema periferica di Roma è solo l’ultimo di una serie di incidenti violenti che si sono verificati di recente.

Alexandru si trovava insieme al patrigno e ad altre persone quando è stato colpito dalle pallottole sparate durante la lite. I carabinieri sono al momento impegnati nelle indagini, sia per quanto riguarda il pestaggio subito dal patrigno di Alexandru, sia per la successiva chiamata ricevuta dagli aggressori per un incontro alla stazione della metropolitana.

Non ci sono al momento prove che il giovane di 14 anni fosse coinvolto negli affari criminali dei suoi aggressori, anche se il suo telefono cellulare non è stato ancora ritrovato. Tuttavia, la zona in cui si è verificato l’omicidio è conosciuta per essere frequentata da clan malavitosi attivi nel traffico di droga, gioco d’azzardo illegale e prostituzione.

La situazione nella zona è diventata insostenibile, con violenze continue e una sensazione di terrore che avvolge i residenti. Gli investigatori stanno ancora cercando i responsabili dell’omicidio di Alexandru, ma finora non sono stati fatti arresti. La comunità è in preda alla paura e alla rabbia, chiedendo alle autorità di intervenire e ripristinare la sicurezza nella zona.

In un momento in cui Roma è già afflitta da numerosi problemi, questa tragedia mette in luce l’urgenza di affrontare il problema della criminalità organizzata nella capitale italiana. Se vuoi rimanere aggiornato su tutte le notizie di Roma, iscriviti alla nostra newsletter “I sette colli di Roma”.