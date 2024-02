Calcio spagnolo: allarme per luso del Visore Apple alla guida delle Tesla

Avvertenze sull’uso degli occhiali di realtà virtuale e aumentata di Apple da parte dei conducenti di Tesla sono state emesse dal Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti. Il Segretario Usa ai Trasporti, Pete Buttigieg, ha recentemente pubblicato un video su X che mostra un conducente di Tesla che guida senza mani indossando gli occhiali di Apple. Secondo Buttigieg, tutti i sistemi avanzati di assistenza alla guida richiedono il coinvolgimento completo del conducente umano nell’attività di guida.

Inoltre, sono stati divulgati online diversi video in cui le persone guidano con il visore Apple e le mani sollevate dal volante. L’Apple Vision Pro, dotato di telecamere per catturare l’ambiente circostante, è stato lanciato il venerdì scorso. Tuttavia, Apple specifica che gli occhiali non devono essere utilizzati per guidare.

Dall’altra parte, Tesla ha enfatizzato che il suo sistema di assistenza alla guida Autopilot non trasforma le auto in veicoli a guida autonoma. Nonostante ciò, sono stati segnalati numerosi casi in cui i conducenti sembrano fare troppo affidamento sulla tecnologia, il che ha suscitato preoccupazioni.

Questo avvertimento del Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti riguardante l’uso degli occhiali di realtà virtuale e aumentata di Apple da parte dei conducenti di Tesla pone l’attenzione sulla necessità fondamentale che i conducenti siano sempre attentamente coinvolti nella guida. Nonostante i progressi della tecnologia, è cruciale ricordare che la responsabilità della guida rimane nelle mani delle persone.

