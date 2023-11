Calcio spagnolo: Antitrust investiga Instagram e influencer Asia Valente – Agenzia ANSA

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti della piattaforma Meta-Instagram e dell’influencer Asia Valente, accusando entrambi di aver omesso di adottare misure per impedire la pubblicazione di messaggi ingannevoli su Instagram. Secondo l’Antitrust, Asia Valente pubblica regolarmente foto e video di ristoranti, spa, hotel e altre strutture turistiche senza evidenziare la natura promozionale dei contenuti.

Secondo l’Autorità, l’influencer gode di una popolarità basata su un numero consistente di follower, tuttavia, la maggior parte di essi sembra non autentica. Meta-Instagram è stata criticata anche per non fornire informazioni sufficienti sull’uso di strumenti per contrassegnare i contenuti brandizzati, e per non controllare l’utilizzo corretto di tali strumenti, specialmente per i contenuti promozionali di influencer popolari come Asia Valente.

Inoltre, secondo l’Antitrust, la società non verifica l’autenticità delle interazioni sulla piattaforma, facilitando così la raccolta artificiale di “mi piace” e follower. Queste pratiche sono considerate ingannevoli e dannose per i consumatori, che possono essere tratti in inganno dalla mancanza di trasparenza nella promozione dei prodotti e servizi.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha quindi deciso di avviare il procedimento istruttorio per valutare se Meta-Instagram e Asia Valente abbiano violato le norme sulla concorrenza e sulla pubblicità ingannevole. Nel frattempo, sono state richieste delle verifiche e delle documentazioni necessarie per valutare il comportamento dei soggetti coinvolti. L’Antitrust ha ribadito l’importanza di garantire la trasparenza e la correttezza nell’ambito dell’influencer marketing, in modo da proteggere i diritti dei consumatori e promuovere un mercato equo e affidabile.