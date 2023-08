Calcio spagnolo: Apple sta sviluppando un chip con GPU 80-core

Apple sta ottenendo grandi successi con i suoi System on a Chip (SoC). In particolare, il chip M2 Ultra di Apple sta garantendo prestazioni eccezionali anche per i flussi di lavoro più complessi. Tuttavia, Apple non si ferma qui e sta già lavorando sul successore del M2 Ultra, chiamato M3 Ultra.

Le specifiche del M3 Ultra sono impressionanti: avrà una CPU a 32-core e una GPU a 64-core, con la possibilità di una configurazione potenziata ad 80-core. Non sembrano esserci grandi differenze tra il M2 Ultra e il M3 Ultra, ma sono previste altre migliorie che renderanno questo chip ancora più potente.

Il debutto del M3 Ultra potrebbe avvenire con il lancio dei nuovi Mac Studio e Mac Pro di Apple. Questi nuovi dispositivi saranno equipaggiati con il nuovo chip M3 Ultra, offrendo prestazioni di alto livello per i professionisti e gli utenti più esigenti.

Ma non è tutto: Apple ha anche in programma di rilasciare altre varianti della linea M3. Ad esempio, ci sarà una versione con una CPU a 8-core e una GPU a 10-core per i prossimi MacBook Air, Mac Mini e iMac. Inoltre, il M3 Pro avrà una CPU a 12 o 14 core e una GPU a 32-core, mentre il M3 Max avrà una CPU a 16-core e una GPU a 40-core. Quest’ultimo sarà esclusivo per i prossimi MacBook Pro e Mac Studio di prossima generazione.

Questi nuovi chip promettono di offrire prestazioni straordinarie, rendendo i dispositivi Apple ancora più potenti e versatili. Gli utenti potranno godere di un’esperienza informatica senza precedenti, con una velocità di elaborazione superiore e grafica di alta qualità.

Non vediamo l’ora di scoprire cosa Apple ci riserva con il lancio del nuovo chip M3 Ultra e delle sue varianti. Continua a seguirci su Calcio spagnolo per rimanere aggiornato sulle ultime novità dal mondo dei chip Apple e non solo.