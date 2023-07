Calcio spagnolo – Ecco i modelli di smartphone da evitare assolutamente

Gli smartphone e le radiazioni elettromagnetiche: un rischio per la salute? L’OMS fa sentire la sua voce

Secondo recenti studi, gli smartphone potrebbero emettere radiazioni elettromagnetiche pericolose per l’organismo umano. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha classificato queste radiazioni come “probabilmente cancerogene”, mettendo in guardia gli utenti sul potenziale impatto negativo per la salute.

Tuttavia, l’Unione Europea ha imposto dei limiti sulle radiazioni emesse dagli smartphone. Ciò significa che non ci sono modelli specifici che sono più pericolosi degli altri. Il limite massimo di radiazioni consentito è di 2 W/kg e nessun telefono che superi questo limite può essere commercializzato nell’UE.

Le aziende produttrici di smartphone hanno svolto un ruolo attivo nel ridurre il tasso d’assorbimento specifico (SAR) degli smartphone nel corso degli anni. Il SAR rappresenta il livello di radiazioni assorbite dal corpo umano quando si utilizza un dispositivo.

Tuttavia, alcuni modelli sono stati individuati con un SAR più alto rispetto ad altri. Secondo una recente analisi condotta da esperti, i modelli con il SAR più alto includono il Google Pixel 3 e Google Pixel 4, Xiaomi Mi A1, Xiaomi Mi Mix 3, Xiaomi Mi 10 Max, Xiaomi Mi 9T, Xperia XZ1 compact e Xperia XA2 Plus di Sony.

Sebbene questi modelli possano essere commercializzati e utilizzati legalmente nell’UE, gli esperti consigliano di limitare l’esposizione alle radiazioni e di utilizzare dispositivi con un SAR più basso, quando possibile.

È importante sottolineare che la ricerca in merito a questo argomento è ancora in corso e gli esperti continuano a studiare gli effetti delle radiazioni elettromagnetiche sugli esseri umani. Tuttavia, per ora, l’Unione Europea ha adottato misure restrittive per proteggere la salute dei consumatori.

Infine, è fondamentale tenere presente che l’uso del proprio smartphone è una scelta personale, ma bisognerebbe sempre essere consapevoli dei potenziali rischi e prendere tutte le precauzioni necessarie per proteggere la propria salute.