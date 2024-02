Calcio spagnolo: Apple trasmette un nuovo spot di Vision Pro in attesa del lancio ufficiale

Il 2 febbraio, il Vision Pro di Apple è stato lanciato negli Stati Uniti e ha subito ottenuto un grande successo, con un numero stimato di 200.000 prenotazioni. Il video promozionale del Vision Pro mette in luce l’utilizzo di visionOS per scopi di intrattenimento e produttività. Nel video, viene mostrato come indossare il Vision Pro e navigare attraverso l’interfaccia, consentendo agli utenti di utilizzare applicazioni, guardare film ed effettuare chiamate FaceTime, mantenendo comunque la possibilità di interagire con il mondo reale. Apple ha implementato algoritmi avanzati e sensori per monitorare gli occhi, introducendo gesti intuitivi per interagire con gli elementi, rendendo la navigazione più semplice senza l’uso di un controller aggiuntivo. Nel video viene anche illustrata la possibilità di interagire con elementi virtuali attraverso gesti manuali, come il pizzicamento con due dita per aprire Keynote e svolgere altre attività. Inoltre, è stata mostrata una tastiera virtuale che può essere utilizzata posizionandola su una superficie rigida. Queste caratteristiche innovative del Vision Pro di Apple hanno destato grande interesse tra gli appassionati di tecnologia, dimostrando che il futuro dell’intrattenimento e della produttività potrebbe essere molto più coinvolgente e interattivo.

“Prone to fits of apathy. Devoted music geek. Troublemaker. Typical analyst. Alcohol practitioner. Food junkie. Passionate tv fan. Web expert.” READ Il calcio spagnolo: HONOR Magic 6 aprirà le app con gli occhi (e avrà Snap 8 Gen 3). Ecco le prime immagini