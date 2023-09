Calcio spagnolo – Assalto al direttore Greco al Museo Egizio di Torino: FdI e Lega vogliono cacciarlo – Il Fatto Quotidiano

La destra attacca il Museo Egizio di Torino e la Lega chiede l’intervento del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Fratelli d’Italia e la Lega mirano al direttore Christian Greco, accusandolo di gestire il museo in modo ideologico e razzista. La Lega sembra vendicarsi di un’iniziativa passata che coinvolse Giorgia Meloni. L’assessore regionale al Welfare, Maurizio Marrone, dichiara di non voler confermare Greco come direttore del museo. Vittoria Poggio, delegata alla Cultura e membro della Lega, difende Greco, definendolo un manager competente e di valore. Greco risponde dicendo che i manager dei musei non dovrebbero essere giudicati dalla politica e che c’è troppa interferenza politica in Italia. 92 egittologi difendono Greco, esprimendo sostegno e chiedendo che il lavoro svolto fino ad ora non venga distrutto. Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, chiede le dimissioni di Greco e minaccia di cacciarlo se non si dimette. Vittorio Sgarbi interviene a difesa di Greco, affermando che ha fatto un ottimo lavoro e che la sua nomina non dipende dal governo.

