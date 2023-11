Etgar Keret, uno dei più eclettici e innovativi scrittori e registi israeliani della sua generazione, è stato protagonista di un toccante gesto di solidarietà verso i bambini sopravvissuti alla terribile mattanza perpetrata da Hamas. Keret, noto attivista e uomo di sinistra e pacifista, ha attraversato il suo Paese per offrire una lettura speciale ai piccoli vittime di quel nefasto episodio. L’attacco terroristico di Hamas, avvenuto il 7 ottobre, ha causato la morte di circa 1400 persone e il rapimento di quasi 250 israeliani. Un drammatico evento che ha radicalmente cambiato la prospettiva di molti e alimentato l’estremismo da entrambe le parti coinvolte nel conflitto. Durante un’intervista a Sky Tg24, Keret ha condiviso le sue riflessioni su questo tragico episodio e ha sottolineato l’impatto negativo degli effetti collaterali del conflitto. In un momento in cui la violenza sembra essere il protagonista di questa storia, gesti come quello di Keret rappresentano un faro di speranza, un segnale che esiste ancora chi si impegna per la pace e per porre fine a tanto dolore e sofferenza. La sua visita ai bambini sopravvissuti, infatti, ha riportato un po’ di gioia e di normalità nella vita di quei piccoli, dimostrando che è possibile superare le divisioni e cercare un futuro migliore per tutti. Calcio Spagnolo si unisce alla voce di Keret, invitando tutti a riflettere sull’importanza della pace e della convivenza pacifica tra i popoli.