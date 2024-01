Calcio spagnolo – Biden invia (di nuovo) William Burns per Israele: chi è il «facilitatore» che guida la Cia tra successi e…

William Burns, l’ex diplomatico e direttore della Cia, è stato inviato dal presidente Biden in Europa per mediare una nuova pausa nelle ostilità e il rilascio degli ostaggi tenuti prigionieri da Hamas a Gaza. Burns è un diplomatico di carriera con un’esperienza unica, avendo servito sotto diversi presidenti e in aree dove è richiesta una profonda comprensione e capacità di mediazione.

Durante la sua gestione, Burns ha rimesso insieme i rapporti danneggiati dall’amministrazione Trump e ha stabilito linee strategiche chiare, soprattutto riguardo alla Cina, e ha investito nel supporto dell’Ucraina.

Tuttavia, Burns ha anche avuto alcuni fallimenti, come la mancata previsione del collasso dell’Afghanistan e la sottovalutazione del pericolo rappresentato da Hamas nel Medio Oriente.

Burns ha anche affrontato critiche per valutazioni errate sui russi in passato e per i suoi contatti con il finanziere Jeffrey Epstein.

Nonostante i successi e i fallimenti, Burns è stato inserito nella posizione formale di membro del Gabinetto presidenziale e ha svolto un ruolo importante nelle decisioni politiche di Biden.

