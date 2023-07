Calcio spagnolo: Cabral della Fiorentina per lattacco del Milan. Arriva Chukwueze – Corriere dello Sport

Oggi è il “Chukwueze-day”, giornata dello sbarco in Italia del calciatore nigeriano Samuel Chukwueze. Il giocatore arriva dal Villarreal per 20 milioni di euro più 8 di bonus e firmerà un contratto fino al 2028.

Nonostante il resto della squadra sia in tournée negli Stati Uniti, Chukwueze rimarrà a lavorare a Milanello. La sua presenza rappresenta un’importante aggiunta per il Milan sulla corsia destra e offrirà molte alternative di gioco.

Dopo l’arrivo di Chukwueze, il Milan sta valutando la situazione dell’attacco e potrebbe prendere in considerazione l’acquisto dell’attaccante Artur Cabral dalla Fiorentina. Inoltre, il club sta anche valutando la possibilità di acquistare il centrocampista Musah del Valencia.

Nel frattempo, alcune cessioni sono state effettuate. Il difensore Gabbia è stato ceduto in prestito al Villarreal, mentre Rebic sta attualmente avendo colloqui con il Besiktas per una possibile cessione in prestito.

Olivier Giroud è ora il giocatore più esperto in rosa, dopo il ritiro di Ibrahimovic, e cerca di essere un fratello maggiore nello spogliatoio. Giroud ha elogiato il giovane Leao, dicendo che ha qualità eccezionali e potrebbe raggiungere il livello di Mbappé.

Queste sono le ultime novità sul mercato del Milan e l’arrivo di Chukwueze apre nuove prospettive per la squadra. I tifosi sono entusiasti di vedere cosa il calciatore nigeriano potrà fare in campo e come si integrerà con il resto della squadra. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su Calcio Spagnolo.