Calcio spagnolo: Cagliari-Milan, le pagelle: Adli dipinge calcio, Okafor non delude. Che partita di Tomori – Calciomercato.com

Il Milan regala il primo gol ma poi si riprende nella partita. Nonostante l’errore iniziale, la squadra riesce a reagire e torna in gioco. La difesa di casa si dimostra solida e riesce a evitare il crollo della squadra, mettendo in difficoltà gli attacchi degli avversari. Tuttavia, un giocatore del Milan soffre gli attacchi degli avversari e riceve un’ammonizione. Per dare nuova energia alla squadra, un altro giocatore entra in campo regalando velocità e imprevedibilità. Il mancino di questo giocatore mette in seria difficoltà la difesa avversaria. Nella ripresa, il giocatore cade nella morsa del centrocampo avversario, ma un altro compagno entra in campo e serve l’assist per il vantaggio temporaneo della squadra. Nonostante ciò, la difesa del Milan viene sovrastata nella maggior parte dei casi e il giocatore si batte su ogni pallone, ma incontra difficoltà contro i rigidi avversari. Nonostante il turnover, il Milan dimostra di essere troppo forte per il Cagliari. Il portiere del Milan fa ottime uscite e contribuisce alla costruzione del gioco. Un giocatore si distingue per la qualità e gioca più dentro al campo. Tuttavia, quando aumenta la pressione del Cagliari, questo giocatore ha qualche difficoltà. Fortunatamente, il difensore del Milan è un vero muro e non permette al Cagliari di segnare. L’attaccante del Milan crea scompiglio nella difesa isolana, mentre il centrocampista si dimostra bravo nel palleggio e nel lancio lungo, sempre in posizione ideale. Questo giocatore è intelligente e agisce in tutte le posizioni del campo, creando continui problemi alla difesa avversaria. Nonostante la sua velocità, il giocatore non è sempre preciso come dovrebbe. Tuttavia, il centrocampista riesce a determinare con una giocata il gol del pareggio. In generale, la squadra gioca una grande partita per 60 minuti e riesce a vincere senza troppo soffrire, permettendo così il meritato riposo di alcuni giocatori.