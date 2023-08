Calcio spagnolo: Come i dati dellAntimafia venivano utilizzati dal finanziere per i dossier su vip e politici

Scoperto presunto “mercato” delle segnalazioni sospette in Italia

Un presunto “mercato” delle segnalazioni di operazioni sospette, conosciute come Sos, è stato scoperto grazie a un articolo che riguardava i guadagni di un ministro e potenziali conflitti di interesse. L’indagine si concentra sulle attività del luogotenente della Guardia di Finanza Pasquale Striano, che è stato rimosso dopo essere stato indagato per accesso abusivo a sistemi informatici.

Secondo le informazioni raccolte, le attività di Striano potrebbero essere destinate a circuiti diversi dai media e potrebbero essere utilizzate per sollecitare indagini nei confronti di soggetti non direttamente collegati alle Sos. Si ipotizza che Striano abbia raccolto dati su singole persone per richieste o esigenze personali.

Il focus dell’indagine riguarda l’attività del “Gruppo Sos” presso la Direzione nazionale antimafia, che riceve migliaia di segnalazioni e deve selezionare quelle che necessitano di ulteriori approfondimenti. Striano afferma di aver agito secondo le regole stabilite da un protocollo informale concordato con il sostituto procuratore nazionale Antonio Laudati.

Tuttavia, si sospetta che le attività di accesso ai dati sensibili non siano state limitate all’obiettivo originario delle Sos, alzando così il sospetto sull’esistenza di un “mercato” delle informazioni. Attualmente sono in corso ulteriori indagini per comprendere il motivo dietro alle ricerche effettuate da Striano.

Da quanto emerso finora, non sono stati trovati elementi che confermino l’esistenza di un “mercato” delle informazioni, ma le indagini sono ancora in corso. Inoltre, non sono ancora stati trovati collegamenti tra i nomi famosi e le indagini di Striano, ma i controlli non sono ancora completati.

Questa vicenda sta scuotendo l’opinione pubblica italiana, sollevando interrogativi sulla protezione dei dati sensibili e l’integrità delle indagini. Le autorità competenti stanno lavorando per fare piena luce su questa presunta rete illegale di scambio di informazioni.