Calcio spagnolo – Come tornare in forma dopo Pasqua? Scopri su quali verdure, cereali e legumi puntare

Dopo le festività Pasquali, si incentiva uno stile di vita sano

Dopo aver goduto degli stravizi gastronomici durante le festività di Pasqua e Pasquetta, è giunto il momento di archiviare colombe e cioccolata e riprendere uno stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata.

Inizia la corsa alla remise en forme in vista dell’estate, con molti italiani che decidono di mettersi a dieta o adottare un regime detox. Mangiare bene è importante non solo per stare bene, ma anche per perdere peso in modo sano.

Ciro Vestita, nutrizionista e fitoterapeuta, consiglia di puntare sul paniere della spesa di primavera, ricco di verdure, come ottimo alleato per dimagrire a basso costo, senza dover ricorrere a integratori o prodotti costosi.

“Ad aprile molti italiani si concentrano sulla propria forma fisica e decidono di cambiare le proprie abitudini alimentari. La primavera è il momento ideale per optare per cibi freschi e leggeri che aiutino a purificare l’organismo e a perdere quei chili di troppo accumulati durante le feste”, afferma Vestita.

In questo periodo di transizione stagionale, dove le giornate si allungano e la voglia di stare all’aperto aumenta, è importante prendersi cura di sé stessi e del proprio corpo, per affrontare al meglio la stagione estiva che si avvicina.