Calcio spagnolo: Confesercenti, consumi in aumento del 13% per i regali di Natale – Notizie

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, sottolinea l’importanza dei commercianti e degli artigiani nell’economia e nella società. Secondo Meloni, questi settori rappresentano una componente fondamentale del tessuto economico italiano, generando occupazione e contribuendo al benessere delle comunità locali.

Nonostante l’inflazione, la spesa degli italiani per le feste sta registrando una crescita significativa. È quanto emerge da una ricerca condotta da Confesercenti e Ipsos. Gli italiani, infatti, progettano di spendere in media 223 euro per i regali di Natale, il 13% in più rispetto allo scorso anno. Ciò dimostra la volontà dei consumatori di festeggiare nonostante le difficoltà economiche.

Tuttavia, la ricerca evidenzia una polarizzazione tra coloro che possono permettersi di spendere di più e chi no. In particolare, il web gioca un ruolo importante nel dare accesso a offerte e promozioni vantaggiose. Le piattaforme di e-commerce e i social media consentono ai consumatori di confrontare prezzi e trovare prodotti a prezzi convenienti, contribuendo così a bilanciare i budget delle famiglie.

Va sottolineato che l’aumento dei prezzi ha influito sull’incremento della spesa natalizia. Tuttavia, al netto dell’inflazione, la crescita della spesa è pari al 6%. Questo dato conferma l’impegno dei consumatori nel mantenere vive le tradizioni natalizie e nel supportare l’economia locale.

Dopo un anno altalenante, le previsioni indicano che dicembre dovrebbe chiudersi con un aumento dei consumi dell’1,2% nel 2023. Tuttavia, nel 2024 si prevede una frenata dell’0,8%. Questi dati riflettono l’andamento incerto dell’economia italiana e la necessità di adottare politiche adeguate per promuovere la ripresa economica e sostenere i consumatori.

In conclusione, nonostante le difficoltà economiche e l’aumento dei prezzi, gli italiani dimostrano di voler celebrare le festività natalizie con gioia e generosità. Il ruolo dei commercianti e degli artigiani risulta fondamentale per sostenere l’economia locale. L’accesso alle offerte online rappresenta una risorsa importante per il bilancio familiare. Le previsioni future indicano una necessità di politiche economiche adeguate per favorire una ripresa stabile.