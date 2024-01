Calcio spagnolo – Conti in rosso e 12mila licenziamenti: la crisi della logistica preoccupa. E anche PayPal … – Il Sole 24 ORE

Il gigante delle spedizioni UPS ha annunciato una serie di decisioni preoccupanti per l’economia globale. Alan Greenspan, ex presidente della Federal Reserve, ha sempre considerato i titoli di FedEx come indicatori del ciclo economico, ma recentemente anche i segnali provenienti da UPS sono diventati preoccupanti.

UPS ha deciso di tagliare ben 12.000 posti di lavoro a causa dei maggiori costi derivanti dal contratto con il sindacato dei Teamsters. Questa drastica misura ha suscitato grande preoccupazione sia nella compagnia che tra gli analisti finanziari. Le azioni di UPS, come conseguenza di questi tagli, sono crollate di oltre l’8%.

La decisione di ridurre il personale fa parte di un più ampio piano di riduzione dei costi. UPS mira a ridurre i costi di 1 miliardo di dollari a seguito di un anno difficile e deludente. Infatti, i volumi di consegna sono diminuiti in tutti i settori aziendali di UPS, alimentando ulteriormente la preoccupazione sul futuro dell’azienda.

Secondo i modelli predittivi dell’azienda, le condizioni aziendali non dovrebbero migliorare fino alla seconda metà del 2024. Questo scenario negativo è ulteriormente supportato dalla previsione di un margine operativo consolidato inferiore nel primo trimestre dell’anno.

Tutte queste notizie hanno un impatto significativo sull’economia globale e nel particolare sul settore delle spedizioni. L’incertezza riguardante il futuro di UPS può influenzare la fiducia degli investitori e avere ripercussioni sull’intero sistema economico.

Questi sviluppi rappresentano una sfida per UPS e per i leader aziendali che dovranno adottare strategie innovative per ristabilire la competitività dell’azienda. Sarà fondamentale monitorare attentamente l’evoluzione di questa situazione e valutare come i mercati reagiranno alle decisioni prese da UPS.