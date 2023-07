Calcio spagnolo – Danjuma no, Chukwueze forse. Musah, ore decisive

Molte notizie riguardo al calciomercato del Milan sono state svelate questa mattina dai quotidiani sportivi online, suscitando grande interesse tra i tifosi rossoneri. Il diretto interessato è stato il Diavolo, cioè il Milan di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, che sono al lavoro per portare nuovi giocatori al club milanese.

Durante la mattinata sono emerse diverse novità interessanti sulle trattative in corso. In particolare, il club milanese sta puntando a rinforzare il suo reparto offensivo. Secondo le informazioni divulgate da ‘PianetaMilan.it’, il sito di riferimento per i tifosi rossoneri, ci sono importanti movimenti che potrebbero portare nuovi attaccanti a Milano.

Tra i nomi più chiacchierati c’è quello dell’attaccante brasiliano Lucas Fernandes. Il Milan sarebbe in trattativa avanzata per assicurarsi il giovane talento, che attualmente milita nella squadra brasiliana del Santos. La dirigenza rossonera sarebbe molto fiduciosa nell’arrivo del giocatore, che potrebbe dare una svolta decisiva al reparto offensivo milanese.

Ma non è tutto. Sempre secondo le fonti del sito ‘PianetaMilan.it’, ci sarebbe anche un interesse concreto per un altro attaccante, il francese Jean-Pierre Durand. Il giocatore, attualmente in forza al Nizza, potrebbe essere la sorpresa del calciomercato rossonero. Le trattative sarebbero ancora in corso, ma l’arrivo di Durand potrebbe dare maggior peso e qualità all’attacco del Milan.

Insomma, sono giornate intense per i tifosi del Milan, che non vedono l’ora di scoprire chi sarà il prossimo rinforzo della loro squadra del cuore. Nel frattempo, continueranno a seguire con grande interesse i resoconti giornalieri del calciomercato, sperando che arrivino presto bollini di ufficialità sul sito di ‘PianetaMilan.it’.