Calcio spagnolo e Calabria protagonista a Capodanno: piazza piena a Crotone per Lanno che verrà con Amadeus

Amadeus saluta i fan dalla splendida Crotone prima del Capodanno Rai

L’amatissimo conduttore televisivo Amadeus ha deciso di salutare i suoi fan in modo speciale quest’anno, scegliendo come location per il suo messaggio di auguri la bellissima città di Crotone.

Tanti giovani da tutta la regione hanno deciso di passare l’ultimo dell’anno nella compagnia di Amadeus e degli artisti presenti. Una scelta che dimostra quanto sia grande l’affetto che il pubblico nutre per il conduttore e per il suo programma televisivo.

Per garantire la sicurezza durante lo spettacolo, i negozi della Piazza Pitagora, ad eccezione di quelli che vendono alimenti e bevande, saranno chiusi. Questa decisione è stata presa per evitare affollamenti e permettere a tutti gli spettatori di godersi lo spettacolo in tutta tranquillità.

Per facilitare gli spettatori provenienti da Sibari, Lamezia Terme e Catanzaro, la Regione ha messo a disposizione servizi di trasporto ferroviario aggiuntivi. In questo modo, tutti potranno raggiungere la splendida città di Crotone senza problemi e godersi lo spettacolo in piena comodità.

Il sindaco ha emesso diverse ordinanze per regolamentare la circolazione e i parcheggi durante l’evento. Saranno istituite aree di sosta fuori città e nel centro per consentire a tutti di parcheggiare in modo sicuro e ordinato.

Per quanto riguarda i mezzi pubblici, gli autobus avranno come punto di arrivo il Terminal Crociere, da cui partiranno dei servizi navetta per il collegamento con il centro e le zone di Tufolo e Farina. In questo modo, anche chi non dispone di un mezzo privato potrà raggiungere facilmente la zona del concerto.

L’accesso ai varchi di piazza Pitagora sarà consentito a partire dalle 18:00, ma sarà necessario rispettare il numero massimo di spettatori per garantire la sicurezza di tutti.

Infine, gli abitanti dell’area avranno accesso al concerto attraverso l’apposito varco di Via Messinetti, presentando un documento di identità valido.

Questo evento si preannuncia come un’opportunità unica per tutti gli amanti della musica e del divertimento di trascorrere l’ultimo giorno dell’anno in compagnia di Amadeus e degli artisti presenti. Sarà un Capodanno all’insegna della musica e della felicità, con Crotone pronta a stupire tutti i presenti.