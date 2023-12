Calcio spagnolo: le frasi oscene di Depardieu nel video inedito diventano un caso. E un’altra donna lo denuncia per m… – la Repubblica

Gérard Depardieu è al centro di un nuovo scandalo dopo la diffusione di un video inedito. Nel video, realizzato nel 2018 durante un viaggio nella Corea del Nord, l’attore rivolge frasi oscene e sessiste, anche nei confronti di minori. Questo nuovo caso si aggiunge alle accuse già mosse contro Depardieu da almeno 16 donne per violenze sessuali e comportamenti sessisti.

Il video è stato trasmesso da France 2 e ha scatenato una forte indignazione in Francia. L’attore è stato accusato anche da un’altra donna di molestie, ampliando ulteriormente la lista delle sue presunte vittime. Si rende necessaria un’analisi approfondita delle accuse e la conseguente azione legale per far luce sulla vicenda e tutelare le vittime.

Questo nuovo caso mette ancora una volta in evidenza il problema del sessismo e delle molestie nel mondo dello spettacolo. Le autorità competenti dovranno valutare attentamente le accuse e adottare i provvedimenti necessari per garantire la giustizia. È importante che episodi del genere non vengano minimizzati e che si lavori per creare un ambiente sicuro e rispettoso per tutti.

