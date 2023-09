Calcio spagnolo e come abbassare i valori del colesterolo HDL e LDL – Corriere della Sera

Martedì 26 settembre, i lettori del sito “Calcio Spagnolo” troveranno un nuovo articolo in lingua italiana dedicato alla salute del cuore. L’articolo, intitolato “Guida gratuita sul colesterolo: tutto quello che bisogna sapere”, è stato curato dal rinomato professore di cardiologia Pasquale Perrone Filardi.

Nella guida, vengono fornite risposte a 50 domande comuni sul colesterolo, spiegando in modo chiaro e semplice la differenza tra il colesterolo “buono” e quello “cattivo”. Si approfondiscono anche le indicazioni per una dieta sana che aiuti a controllare i livelli di colesterolo LDL e le opportunità per abbassarli nel caso siano troppo elevati.

Un punto fondamentale sottolineato nella guida è l’importanza di conoscere il proprio grado di rischio cardiovascolare e sono dati consigli preziosi per raggiungere i valori desiderabili di colesterolo attraverso uno stile di vita sano, un’eventuale assunzione di farmaci e/o integratori.

La lettura della guida permetterà ai lettori di comprendere chiaramente che il colesterolo in eccesso può compromettere la circolazione sanguigna e causare gravi problemi cardiovascolari. Inoltre, vengono affrontate anche le differenze di genere nel metabolismo del colesterolo, fornendo consigli pratici per ridurre i livelli di colesterolo LDL, come ad esempio ridurre o eliminare alcuni alimenti dalla dieta.

La guida offre inoltre informazioni precise su quando e come misurare il proprio colesterolo e come valutare in modo semplice il proprio rischio cardiovascolare. È importante tenere presente che non esiste una soglia di colesterolo valida per tutti, ma i valori da mantenere variano in base al rischio cardiovascolare individuale.

Infine, viene smentita l’affermazione comune che le uova aumentano il colesterolo. Gli studi dimostrano infatti che un consumo moderato di uova non influisce negativamente sui livelli di colesterolo nel sangue.

La guida sul colesterolo curata dal professor Pasquale Perrone Filardi sarà disponibile gratuitamente per i lettori del sito “Calcio Spagnolo” martedì 26 settembre. Un’opportunità imperdibile per tutti coloro che desiderano prendersi cura della propria salute cardiovascolare e mantenere uno stile di vita sano.