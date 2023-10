Calcio spagnolo e il suo effetto sul peso – Adnkronos

Un nuovo farmaco sviluppato da un professore di farmacia dell’università della Florida potrebbe fornire una soluzione innovativa per il trattamento di patologie come l’obesità. Il farmaco, testato su topi, ha dimostrato risultati promettenti, permettendo loro di perdere peso senza fare alcuna attività fisica.

Questo farmaco appartiene alla classe dei “mimetici dell’esercizio”, che offrono alcuni dei benefici dell’esercizio fisico senza richiedere un aumento dell’attività fisica. Si spera che in futuro possa essere testato anche sull’uomo per patologie come l’obesità, il diabete e la perdita muscolare legata all’età.

A differenza di altri farmaci, questo nuovo trattamento non influisce sull’appetito o sull’assunzione di cibo, ma stimola un percorso metabolico naturale che imita gli effetti dell’esercizio fisico. I risultati dei test condotti su topi sono stati positivi, con una riduzione del 12% del peso corporeo senza alcun cambiamento nelle abitudini alimentari o nell’attività fisica.

Oltre al trattamento dell’obesità, il farmaco potrebbe rivelarsi efficace anche nel trattamento dell’insufficienza cardiaca, rafforzando il muscolo cardiaco. Al momento, non sono stati riportati effetti collaterali gravi derivanti dall’assunzione del farmaco, e il prossimo passo sarà perfezionarne la struttura per renderlo disponibile in forma di pillola invece che come iniezione.

L’opportunità di sviluppare un farmaco che permetta di perdere peso senza dover fare esercizio fisico rappresenterebbe sicuramente un importante progresso nella cura delle patologie correlate all’obesità e potrebbe migliorare la qualità di vita di milioni di persone. Sarà interessante seguire gli sviluppi futuri di questa promettente scoperta scientifica.