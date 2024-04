Calcio Spagnolo: Forze dellIran in massima allerta per lattacco a Israele – Agenzia ANSA

Le forze armate iraniane in allerta dopo attacco israeliano a Damasco

L’Iran ha posto le sue forze armate in massima allerta in risposta all’attacco israeliano a Damasco. Il Capo di Stato Maggiore iraniano, Mohammad Bagheri, ha dichiarato che l’Iran risponderà all’attacco israeliano. Il bilancio del raid a Damasco è di 16 vittime secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani.

Le sirene di allarme anti-razzi stanno suonando nel nord di Israele al confine con il Libano. Teheran ha avvertito gli Stati Uniti di non lasciarsi trascinare nella trappola tesa da Benjamin Netanyahu. Nel frattempo, il corpo di Elad Katzir, rapito dalla Jihad islamica, è stato recuperato dall’esercito israeliano.

Akram Abd Al-Rahman Husein Salamah, un operativo senior di Hamas, è stato ucciso a Gaza. Inoltre, la polizia iraniana ha arrestato tre presunti membri dell’Isis che stavano pianificando attacchi durante il Ramadan.

La regione è attualmente in una situazione di tensione crescente a causa degli attacchi e delle operazioni militari in corso. La comunità internazionale è preoccupata per il rischio di un’escalation del conflitto. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi su questa situazione in evoluzione.