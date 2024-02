Calcio spagnolo – Giovanni Allevi a Sanremo 2024: Ho strappato alla mia fine una manciata di anni e voglio viverli intensamente… – la Repubblica

SANREMO – Dopo una pausa di due anni dovuta a motivi di salute, Giovanni Allevi torna a suonare il pianoforte di fronte al pubblico. La sua riapparizione avverrà come superospite al Festival di Sanremo, su richiesta di Amadeus. Allevi eseguirà un brano inedito dal titolo “Tomorrow”, scritto durante il suo periodo trascorso in ospedale.

L’artista ha espresso la sua gratitudine verso BigMama per averlo sostenuto durante questo momento difficile e ha riconosciuto che la malattia lo ha messo in contatto con la fragilità umana, ma ha anche rivelato la verità del mondo attraverso l’esperienza della sofferenza.

Per Allevi, la musica è stata fondamentale per superare questa prova. Nonostante non avesse uno strumento a disposizione, ha composto nella sua mente. La musica ha trasformato la sua paura per il futuro e le preoccupazioni sulle terapie in note, diventando una forza trascinante.

Il brano “Tomorrow” rappresenta tutto ciò: Allevi è diventato stoico e ha imparato ad apprezzare intensamente il presente, nonostante l’incertezza del futuro. Il suo tour di pianoforte solista è stato organizzato in modo da non affaticarlo troppo, visto che la sua capacità di suonare il pianoforte è stata colpita dalla malattia.

Durante il tour, Allevi si esibirà dal vivo e vorrebbe inserire nel suo repertorio anche i brani scritti durante la malattia. Tuttavia, eseguirà anche i grandi successi perché ha bisogno di sicurezza e perché già li ha tra le mani.

Giovanni Allevi, 54 anni, è diplomato in pianoforte e composizione e ha anche una laurea in filosofia. Durante la sua malattia, ha tenuto i suoi fan aggiornati sui progressi e ha lanciato messaggi di forza e speranza. Non è qui per festeggiare, ma per vivere il presente e donare speranza ad altri pazienti.