Calcio spagnolo – Giovanni Battista Cutolo, 24 anni, musicista ucciso a Napoli: la lite per uno scooter

Oggi a Napoli si è verificato un tragico omicidio nella piazza Municipio, nel cuore della città. Giovambattista Cutolo, un giovane musicista di soli 24 anni, è stato trovato morto all’alba. Gli inquirenti hanno confermato che è stato ucciso con tre colpi d’arma da fuoco.

L’assassino, un ragazzo di soli 16 anni, è figlio di un pregiudicato. Le prime indagini suggeriscono che il movente del delitto potrebbe essere stato il parcheggio inadeguato di uno scooter. Sembrerebbe che si sia scatenata una lite per futili motivi tra Cutolo e una comitiva di giovanissimi.

La dinamica dell’omicidio è stata ricostruita grazie alle immagini di videosorveglianza. I video hanno mostrato il presunto assassino sparare tre volte alla schiena di Cutolo. Gli agenti sono riusciti a fermare l’assassino intorno alle 5 del mattino.

Attualmente sono in corso ricerche per trovare l’arma utilizzata nel delitto e identificare gli altri partecipanti alla rissa. Purtroppo, Cutolo è deceduto sul colpo, lasciando la comunità nel dolore e nello sconcerto.

La notizia di questo omicidio ha scosso profondamente la città di Napoli, che ora si interroga sulle cause e sulle conseguenze di questo atto di violenza. La polizia sta lavorando duramente per assicurarsi che i responsabili siano portati alla giustizia e che tragedie come queste non si ripetano in futuro.

