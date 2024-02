Calcio spagnolo: gli aggiornamenti sulle condizioni di Chiesa e Vlahovic – Fantacalcio ®

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, sta valutando attentamente le scelte da fare in attacco in vista della prossima partita contro l’Udinese. Una delle incognite riguarda la disponibilità del talentuoso attaccante Dusan Vlahovic. Nel caso in cui il giocatore non fosse in grado di scendere in campo, si profilerebbe come possibile titolare Arkadiusz Milik.

Il polacco, reduce dall’espulsione contro l’Empoli, ha intenzione di riscattarsi e dimostrare il suo valore. Nonostante il brutto episodio, Milik è determinato a dimostrare il suo contributo al team bianconero e a cercare di segnare gol importanti per la squadra.

Inoltre, ci sarà un ballottaggio tra Federico Chiesa e Camille Yildiz per l’altro posto disponibile in attacco. La sensazione, però, è che Chiesa potrebbe essere preferito se completamente guarito dall’infortunio che lo ha condizionato nelle ultime settimane. L’ala italiana, molto apprezzata da Allegri per le sue doti tecniche e il suo spirito combattivo, potrebbe dunque avere la meglio sul giovane talento franco-turco.

Nonostante le scelte da fare in attacco, l’obiettivo dell’allenatore è quello di ottenere una vittoria contro l’Udinese per consolidare la posizione della Juventus in classifica e avvicinarsi alle zone alte della tabella di Serie A. La squadra bianconera, conscia dell’importanza della partita, si sta preparando al meglio per dare il massimo e regalare una prestazione convincente ai tifosi.

L'appuntamento è dunque fissato per il prossimo match, in cui verranno svelate le scelte finali di Allegri in attacco.