Calcio spagnolo – Google avvia la pulizia: chi rischia

A partire da dicembre, milioni di account di Gmail saranno cancellati a causa delle modifiche apportate da Google sul regolamento degli utenti inattivi. Secondo le nuove disposizioni, i dati degli account di Drive, Docs, Calendar, Meet e Photos saranno eliminati insieme agli account stessi. La decisione di Google di eliminare questi account è stata presa per proteggere gli utenti da possibili violazioni di account e dalla diffusione di spam o contenuti dannosi.

Per garantire che gli utenti siano adeguatamente informati, Google invierà un avviso tramite e-mail a qualsiasi persona che abbia un account inattivo sulla lista nera. È importante notare che l’eliminazione inizierà dagli account che sono stati aperti ma mai utilizzati, come quelli creati per prove gratuite. Per evitare di perdere il proprio account, è necessario accedere almeno una volta ogni due anni.

Inoltre, eseguire attività come leggere una mail, guardare un video su YouTube o utilizzare la ricerca su Google impedisce l’eliminazione dell’account. Gli utenti che hanno abbonamenti attivi, video caricati su YouTube e profili aziendali o scolastici non correranno il rischio di cancellazione.

Questa modifica del regolamento è stata necessaria per proteggere gli utenti dalle minacce alla sicurezza come lo spam, il phishing e il dirottamento degli account. Gli account inattivi sono più vulnerabili alle violazioni di sicurezza perché spesso hanno password obsolete e non impostano l’autenticazione a due fattori.

