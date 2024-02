Calcio spagnolo: Guida mediocre della moviola Roma-Inter – Cosa è successo sul gol di Acerbi

L’arbitro Guida ha ottenuto un voto di 5 per la sua prestazione nella partita Roma-Inter, con una possibile eccessiva presenza sul campo. Durante l’incontro, è stato notato che Guida non ha applicato correttamente le regole disciplinari, mancando, ad esempio, un’ammonizione per Paredes. Questo ha suscitato scontento tra i tifosi e i commentatori che hanno espresso il loro disappunto nei confronti dell’arbitro.

D’altro canto, i commentatori hanno invece apprezzato il comportamento dell’altro arbitro presente, Mazzoleni, che sembra conoscere il calcio senza complicarsi con filosofie. La sua interpretazione delle regole è stata ritenuta corretta e senza eccessi di presenza in campo.

Uno degli aspetti più discussi riguarda l’interpretazione della regola del fuorigioco, che riguarda l’interferenza con il movimento e la capacità dell’avversario. Secondo alcuni esperti, chiedere a 100 portieri cosa significa affrontare un tiro quando un avversario è vicino potrebbe chiarire meglio questa regola. Infatti, molti portieri ritengono che sia fondamentale prendere in considerazione l’effettiva interferenza quando si valuta la posizione dell’attaccante in fuorigioco.

Inoltre, si è sollevato il dubbio se la valutazione dell’interferenza debba avvenire quando il pallone passa vicino a chi la commette. Se così fosse, ad esempio, il portiere Rui Patricio sarebbe coinvolto e potenzialmente ogni portiere subirebbe un gol in questa situazione.

Infine, è bene sottolineare che il recupero aggiuntivo nella partita Roma-Inter è stato di 8 minuti, di cui 3 minuti per il primo tempo supplementare e 5 minuti per il secondo tempo supplementare. Questa decisione dell’arbitro è stata oggetto di discussioni tra i commentatori, alcuni dei quali ritengono che il recupero sia stato troppo lungo rispetto alle effettive interruzioni avvenute durante la partita.

