Calcio spagnolo: i look più belli al Festival di Venezia 2023 – Vogue Italia

Il Festival di Venezia 2023 trasforma la città in un palcoscenico per la moda

Il Festival di Venezia 2023 ha portato un luccichio glamour alla città dei canali, trasformandola in un palcoscenico per la moda. Gli occhi di tutti erano puntati sugli abiti sfoggiati dagli attori, registi e celebrities presenti all’evento.

I look di questa edizione del festival sono stati guidati da abili stylist, che hanno saputo raccontare un messaggio non verbale attraverso gli abiti indossati dai protagonisti. Tra abiti eleganti e seducenti, i tuxedo si sono fatti notare, insieme a frange, cristalli, trasparenze e linee a sirena che hanno reso i look ancora più affascinanti.

Ma non sono stati solo gli abiti a brillare durante il festival. I gioielli sfavillanti e le paillettes liquide hanno completato i look, rendendoli ancora più spettacolari e sofisticati.

Non perdete l’occasione di scoprire i segreti di stile di questa edizione del Festival di Venezia e restare al passo con le tendenze della moda.