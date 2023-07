Calcio spagnolo: il caso Lukaku, perché lInter si sorprende? Pensa da sempre solo a se stesso. La Juve ora è avvisata.

Mercato del calcio: Lukaku potrebbe passare alla Juventus nonostante le recenti speculazioni

L’attaccante belga Romelu Lukaku potrebbe essere destinato a cambiare squadra e a trasferirsi alla Juventus, nonostante le recenti speculazioni su un suo possibile trasferimento altrove. Secondo fonti vicine alla situazione, Lukaku sarebbe rimasto deluso dall’atteggiamento dell’Inter e dall’incertezza riguardo all’acquisto del suo cartellino da parte del Chelsea.

Durante la finale di Istanbul, in cui l’Inter ha affrontato il Chelsea, Lukaku è stato inizialmente messo in panchina e ha poi sbagliato un gol, generando ulteriori dubbi sulla sua permanenza all’Inter. La scelta di Simone Inzaghi come nuovo allenatore sembrava far pensare che Lukaku volesse rimanere nel club per sempre o ridurre ulteriormente il suo stipendio, ma sembrerebbe che il calciatore abbia cambiato opinione.

Inoltre, Lukaku ha affrontato una serie di cambiamenti nel suo entourage. Dopo una rottura con il suo agente precedente, ha deciso di affidarsi a Federico Pastorello. Successivamente, ha cambiato ancora il suo rappresentante e ha scelto Ledure. Tuttavia, anche questa collaborazione si è interrotta e Lukaku si sta orientando in una nuova direzione.

A complicare ulteriormente la situazione, Lukaku ha capito che Roc Nation, la sua agenzia di rappresentanza, non avrebbe sostenuto le sue scelte. Il calciatore sembra compiere azioni che sembrano coerenti solo con i suoi desideri personali, a volte feroci.

Anche se non è ancora chiaro cosa riserverà il futuro a Lukaku, certamente questa situazione va presa in considerazione. Il suo possibile passaggio alla Juventus rappresenterebbe un importante colpo di mercato e una grande notizia per il club italiano.

Resta da vedere come si svilupperanno gli eventi e se Lukaku diventerà effettivamente un nuovo giocatore della Juventus. I tifosi di entrambe le squadre non vedono l’ora di scoprirlo. Continuate a seguirci per essere sempre aggiornati sulle ultime notizie di calciomercato.