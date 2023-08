Calcio spagnolo: il commento della seduta del 1° agosto 2023 – SoldiOnline.it

I principali indici di Borsa Italiana hanno chiuso in ribasso oggi, con il FTSEMib in calo dello 0,97% a 29.356 punti. Anche il FTSE Italia All Share ha registrato una flessione dello 0,96%. Nel frattempo, il valore del bitcoin è rimasto al di sotto dei 29.000 dollari.

Per quanto riguarda gli spread, lo spread Btp-Bund ha sfiorato i 165 punti, con il rendimento del Btp decennale che ha superato il 4,15%. La situazione è preoccupante per l’Italia, che si trova ad affrontare un aumento del differenziale di rendimento rispetto al Bund tedesco, che rappresenta un indicatore di rischio per gli investitori.

Nel settore bancario, i titoli delle principali banche italiane hanno subito prese di beneficio. Monte dei Paschi di Siena è sceso del 3,39%, mentre BPER Banca e UniCredit hanno registrato un calo rispettivamente del 1,87% e del 1,65%. Banca Mediolanum ha chiuso in rosso, registrando una perdita del 3,76%.

Tuttavia, non tutto è stato negativo per le aziende italiane. NEXI, il principale operatore di pagamenti in Italia, ha registrato una flessione del 6,93% a 7,328 euro, ma ha confermato i propri obiettivi finanziari per il 2023. Nel frattempo, STM, azienda leader nel settore dei semiconduttori, ha registrato un modesto calo dello 0,21%, ma ha ricevuto un miglioramento di rating da parte di Fitch.

Infine, Telecom Italia TIM è riuscita a chiudere in positivo, registrando un aumento del 1,53% a 0,2663 euro. Questo è dovuto ai risultati positivi ottenuti da TIM Brazil nel secondo trimestre del 2023, che hanno rassicurato gli investitori sulle prospettive di crescita dell’azienda.

