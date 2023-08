Calcio spagnolo – La Cina dimezza la tassa sulle transazioni azionarie per rinvigorire il mercato e aumentare la…

La Cina ha recentemente annunciato un significativo intervento per rilanciare i mercati azionari e ripristinare la fiducia degli investitori. Prendendo in considerazione gli eventi degli ultimi mesi, il governo cinese ha deciso di dimezzare la tassa sulle transazioni azionarie, passando dallo 0,1% al 0,05%.

Questa è la prima volta che si assiste a un intervento di questo genere dal 2008, quando la crisi finanziaria globale colpì duramente i mercati di tutto il mondo. L’obiettivo principale di questa misura è quello di rinvigorire il mercato dei capitali e di aumentare la fiducia degli investitori, dopo le recenti turbolenze che hanno interessato le principali piazze finanziarie.

Non appena è stata annunciata la decisione, i mercati azionari cinesi hanno reagito positivamente, evidenziando un aumento significativo. Questo effetto si è poi esteso anche ai mercati statunitensi ed europei, con un impatto positivo sulla fiducia degli investitori globali.

Le autorità cinesi hanno adottato vari interventi per contrastare la sfiducia degli investitori. Oltre alla riduzione della tassa sulle transazioni azionarie, sono stati impiegati anche grandi fondi, banche e assicurazioni locali per sostenere l’economia reale. Inoltre, la China Securities Regulatory Commission ha deciso di rallentare il ritmo delle IPO e di imporre restrizioni sui rifinanziamenti per le società con perdite finanziarie ripetute e prezzi delle azioni inferiori ai livelli di esordio in Borsa o al patrimonio netto.

Nonostante queste misure adottate dalle autorità, Alcune società hanno continuato a presentare difficoltà finanziarie. Un esempio è il gruppo immobiliare Evergrande, che si è visto costretto a sospendere le attività per ben 17 mesi. Questa situazione ha provocato una diminuzione del 78,79% delle sue azioni al termine dell’ultima seduta.

I dati finanziari del primo semestre del 2023 per Evergrande riportano perdite nette di 33 miliardi di yuan, un dato inferiore rispetto alle perdite di 66,4 miliardi del periodo compreso tra gennaio e giugno 2022. Questo rappresenta una luce di speranza per il gruppo, che sta cercando di riprendersi da questa situazione difficile. Con l’intervento delle autorità cinesi, potrebbe essere possibile ristabilire la fiducia degli investitori e garantire una ripresa stabile del mercato azionario nel prossimo futuro.

La decisione di dimezzare la tassa sulle transazioni azionarie è un segnale positivo per il mercato dei capitali cinese e potrebbe svolgere un ruolo cruciale nel ripristino della fiducia degli investitori. Gli esperti prevedono che nei prossimi mesi si potrebbero intravedere segnali di ripresa, ma è necessario monitorare attentamente l’andamento dei mercati azionari per valutare gli effetti reali di questa misura e la sua capacità di sostenere l’economia cinese nel medio-lungo termine.