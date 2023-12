Calcio spagnolo, il farmaco salvavita per i trapiantati introvabile a Capoterra

“L’acido micofenolico, farmaco vitale per i trapiantati, nuovamente introvabile”

L’acido micofenolico, un farmaco indispensabile per i pazienti sottoposti a trapianto, è nuovamente introvabile. Questa situazione preoccupante ha spinto Emma Putzu a lanciare un appello disperato, sottolineando l’importanza del farmaco non solo per suo marito, ma per tutti i trapiantati.

La mancanza di questo medicinale ha già avuto effetti avversi in passato, costringendo il marito di Emma a un lungo ricovero in ospedale. Ora, la lotta dei malati sardi continua e coinvolge di nuovo i trapiantati che necessitano di farmaci specifici per evitare il rigetto dell’organo trapiantato.

Emma denuncia l’odissea che già ha vissuto a maggio per trovare questo farmaco, un’odissea che riguarda suo marito trapiantato da ben 12 anni. La situazione è grave, poiché è necessario che sia disponibile una dose superiore alle necessità individuali. In caso di emergenza, la dose può essere divisa, ma è impensabile vivere senza questa medicina.

Questa battaglia per la salute non riguarda solo il marito di Emma, ma tutti i trapiantati che dipendono da questo farmaco per sopravvivere. È fondamentale che venga garantito un adeguato approvvigionamento di acido micofenolico per evitare ulteriori conseguenze negative sulla vita di questi pazienti.

È ora che le autorità competenti intervengano e risolvano questa grave carenza di farmaci. La salute dei trapiantati non può essere messa in pericolo a causa di problemi di fornitura. Emma e tutti gli altri pazienti trapiantati sperano in una soluzione rapida e definitiva a questa situazione critica. La vita di molte persone è in gioco.