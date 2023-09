Calcio spagnolo: il G20 diviso sullUcraina, rischia di saltare la dichiarazione finale e unitaria – la Repubblica

Il G20 di Nuova Delhi si sta concludendo senza un comunicato congiunto, un fatto senza precedenti nella storia di questo importante summit. La ragione di tale mancanza di accordo è l’invasione russa dell’Ucraina, che ha creato divisioni insanabili tra i partecipanti. Gli scontri tra le nazioni hanno reso impossibile raggiungere un consenso comune su molte questioni cruciali.

Inoltre, il compromesso raggiunto un anno fa a Bali sembra non essere più riconosciuto da Mosca e dalla Cina. Entrambi i paesi sembrano aver abbandonato gli accordi precedenti in favore di una politica di maggior imposizione dei propri interessi globali.

Questa situazione si riflette anche negli aspetti economici del vertice. Gli Stati Uniti, in particolare, stanno cercando di accelerare la riforma delle istituzioni finanziarie internazionali, al fine di allontanare il Sud globale dalla sfera di influenza della Repubblica Popolare Cinese e della Russia. L’obiettivo è quello di contrastare l’influenza economica e politica di queste due potenze emergenti, cercando di preservare gli interessi economici degli Stati Uniti e dei loro alleati tradizionali.

Questo impasse diplomatico e economico rappresenta una grande sfida per il G20 e mette in luce l’urgente necessità di raggiungere un accordo comune per affrontare le principali sfide globali. Le tensioni geopolitiche tra gli Stati Uniti, la Russia e la Cina costituiscono un ostacolo significativo per la cooperazione internazionale e potrebbero avere conseguenze a lungo termine sulla stabilità economica e politica a livello mondiale.

In conclusione, il G20 di Nuova Delhi si sta concludendo senza un comunicato congiunto, a causa delle divisioni insormontabili create dall’invasione russa dell’Ucraina. La mancanza di accordo si riflette anche sugli aspetti economici del vertice, con gli Stati Uniti che cercano di contrastare l’influenza della Cina e della Russia. Questa situazione rappresenta una grande sfida per il G20 e richiede un impegno urgente da parte delle nazioni partecipanti per superare le differenze e raggiungere una soluzione comune.