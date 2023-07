Calcio spagnolo: Il Milan si libera di Origi, cè il West Ham. La Roma sorride, Scamacca da Mou

Divock Origi escluso dalla lista dei convocati del Milan: può fare ritorno in Premier League dopo una breve esperienza in Italia

Il calciatore belga Divock Origi è stato escluso dalla lista dei convocati per la tournée americana del Milan. Non solo, è stato anche escluso dal progetto generale del club rossonero. Questa situazione ha suscitato l’interesse del West Ham, che potrebbe riaccendere la carriera del giocatore.

Dopo una sola stagione in Italia, che non è stata memorabile per Origi, sembra che il giocatore possa fare ritorno in Premier League. Il Milan potrebbe guadagnare tra gli 8 e i 10 milioni di euro dalla cessione di Origi, che potrebbe rappresentare una possibilità di risparmiare fino a 12 milioni di euro per il club.

Infatti, considerando che il giocatore avrebbe dovuto percepire quattro milioni netti per i prossimi tre anni, questa esclusione si tradurrebbe in un onere finanziario da cui il Milan sarà felice di liberarsi.

Il West Ham si è dimostrato interessato ad acquisire Origi, offrendogli una nuova opportunità di giocare al massimo livello e di rilanciare la sua carriera. Il ritorno in Premier League potrebbe essere un’occasione di riscatto per il calciatore belga, che cercherà di dimostrare il suo valore sul campo.

Il Milan, d’altra parte, vedrebbe nella cessione di Origi non solo un ingresso di denaro fresco, ma anche la possibilità di alleggerire il proprio bilancio. Questa decisione sembra essere una scelta strategica per il club rossonero, che potrebbe investire i proventi della vendita del giocatore in nuovi talenti o necessità del mercato.

In conclusione, Divock Origi è stato escluso dalla lista dei convocati per la tournée americana del Milan e dal progetto generale del club. Il West Ham potrebbe offrirgli una nuova opportunità per riaccendere la sua carriera, con il Milan che potrebbe incassare una somma compresa tra gli 8 e i 10 milioni di euro dalla sua cessione. Inoltre, il club italiano potrebbe risparmiare fino a 12 milioni di euro, eliminando così un onere finanziario.