Calcio spagnolo – Il ministro tedesco in vacanza in Italia: Troppo caldo, il turismo qui non ha futuro. E fa arrabbiare Santanchè

Il ministro della Salute tedesco Karl Lauterbach ha scelto l’Italia come meta per le sue vacanze estive. Durante il suo viaggio, ha documentato sui suoi canali social i problemi causati dal caldo. Ha affermato che se la situazione continua così, le destinazioni turistiche non avranno futuro a lungo termine a causa del cambiamento climatico. Durante la sua visita alla basilica di San Francesco a Siena, Lauterbach ha suggerito che le chiese dovrebbero essere aperte durante le ondate di caldo per offrire protezione. A causa delle temperature oltre i 40 gradi, Lauterbach ha deciso di rinviare il suo viaggio verso Roma. Fortunatamente, una volta arrivato nella capitale, il ministro ha trovato una temperatura più gradevole di 36 gradi. La ministra del Turismo italiana Daniela Santanchè ha risposto al viaggio di Lauterbach, ringraziandolo per aver scelto l’Italia come meta turistica e assicurandogli che sarà sempre il benvenuto. Ha sottolineato che il cambiamento climatico riguarda tutto il pianeta e che l’Italia sta adottando misure per rendere il turismo sostenibile tutto l’anno. Con l’obiettivo di preservare le bellezze naturali e culturali del paese per le generazioni future, l’Italia sta investendo nella creazione di una rete di hotel e strutture turistiche ecologiche. Inoltre, sono stati avviati programmi per incentivare il turismo nelle regioni meno conosciute, al fine di evitare fenomeni di sovraffollamento delle mete più popolari. Infine, la Santanchè ha invitato i turisti a visitare l’Italia durante l’intero arco dell’anno, evidenziando le varie opportunità offerte dal paese sia in estate che in inverno. La ministero del Turismo ha sottolineato che l’Italia è pronta ad accogliere i visitatori con ospitalità e servizi di qualità, in armonia con l’ambiente circostante.

