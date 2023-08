I Mondiali di atletica del 2023 saranno un evento imperdibile per gli appassionati di sport di tutto il mondo. Ma cosa succede se non potete essere presenti agli eventi in diretta? Non preoccupatevi, perché i Mondiali di atletica saranno trasmessi in streaming su Discovery+!

Discovery+ ha annunciato che fornirà tre feed dedicati in streaming per coprire l’intero evento. Quindi, ovunque siate, potrete godervi tutte le emozioni dei Mondiali di atletica del 2023 comodamente dal vostro dispositivo.

Inoltre, se siete abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211) o Tim Vision, avrete accesso ai due canali lineari di Eurosport. Questo significa che potrete seguire tutte le gare e le competizioni in diretta, senza perdervi neanche un momento.

Ma non è tutto – i canali social di Eurosport forniranno tutte le ultime notizie, approfondimenti, highlights e video dei momenti salienti dell’evento. Quindi, anche se non potete essere davanti alla TV o allo streaming, potrete sempre rimanere informati su tutto ciò che accade durante i Mondiali di atletica.

E se doveste perdervi una competizione o una gara, non preoccupatevi! Sarà possibile recuperarle On Demand su tutte le piattaforme di Eurosport. Quindi, potrete guardare ciò che avete perso quando siete pronti, senza dovervi preoccupare di perdervi alcuna azione.

I Mondiali di atletica del 2023 saranno un evento spettacolare, e grazie alle varie opzioni di visualizzazione offerte da Discovery+, Eurosport, DAZN, Sky e Tim Vision, non dovrete perdervi nemmeno un momento di azione. Preparatevi ad essere catturati dall’eccitazione e dall’energia di una delle competizioni sportive più importanti dell’anno!