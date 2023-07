Calcio spagnolo: incontro lunedì tra lagente e Tiago Pinto per valutare i costi delloperazione

“Roma, colloquio tra Il Generale Manager Tiago Pinto e gli agenti di Alvaro Morata: costi dell’operazione

Roma, Italia – L’incontro tenutosi tra il General Manager della Roma, Tiago Pinto, e gli agenti di Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid, sembra aver portato chiarezza sui costi dell’eventuale operazione di trasferimento del giocatore nella Capitale.

I costi dell’operazione, tuttavia, sono risultati piuttosto alti e sembrano non essere in linea con la politica economica della Roma. Pinto, pertanto, si sottoporrà a un confronto con la proprietà giallorossa per decidere se procedere o meno con l’acquisizione del giocatore.

Nonostante i costi elevati in questione, Morata sembra piacere molto alla Roma, sia per le sue abilità calcistiche che per la sua esperienza. I dirigenti del club romano sono consapevoli del potenziale apporto che Morata potrebbe dare alla squadra e valuteranno attentamente tutti gli aspetti prima di prendere una decisione definitiva.

Le parti coinvolte sembrano divergere sul valore della clausola di liberazione di Morata. L’Atletico Madrid sostiene che la clausola sia di 21 milioni di euro, mentre gli agenti del giocatore affermano che il suo valore oscilli tra i 10 e i 12 milioni di euro. Questa discrepanza potrebbe influenzare le trattative in corso.

La Roma, sempre in cerca di rinforzi per la prossima stagione, ha messo gli occhi su diversi giocatori, ma Morata sembra essere in cima alla lista dei desideri. La decisione finale spetterà al General Manager Pinto e alla proprietà del club, che dovranno valutare attentamente i pro e i contro, non solo in termini finanziari, ma anche in termini di impatto sul campo di gioco.

Sarà interessante seguire gli sviluppi delle prossime settimane e capire se Morata si unirà alla squadra giallorossa o se la Roma sceglierà di rivolgere la sua attenzione altrove per rinforzare la rosa.”