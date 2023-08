Calcio spagnolo: Incredibile Belotti, può dire addio alla Roma

Andrea Belotti potrebbe dire addio alla Roma dopo appena un anno di permanenza. Il rapporto tra il giocatore italiano e il club si è rivelato essere soltanto una fiamma passeggera, con l’attaccante che rischia di essere ceduto a un prezzo conveniente.

Il direttore sportivo della Roma, Tiago Pinto, avrebbe già cominciato a sondare il mercato per valutare se sia possibile cedere Belotti ad un prezzo vantaggioso. Nonostante l’attaccante abbia rinunciato ad alcune proposte allettanti per aspettare il club giallorosso, le sue prestazioni in campo non sono state all’altezza delle aspettative.

Belotti non è riuscito a segnare nemmeno un gol in campionato e ha subito un infortunio muscolare che ha ulteriormente compromesso il suo rendimento. Nonostante abbia messo a segno 4 gol nelle coppe nazionali, ci si aspettava di più da un giocatore che vantava ben 106 reti in Serie A.

Dopo l’infortunio grave subito da Tammy Abraham, la Roma ha deciso di rinnovare il contratto di Belotti. Tuttavia, con il nuovo progetto tattico di Mourinho potrebbe essere ancora più difficile per l’attaccante adattarsi e mostrare il suo valore.

Se dovesse arrivare un’offerta adeguata, Belotti potrebbe provare a rigenerarsi in un’altra squadra, lasciando così il suo segno altrove.