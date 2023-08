Calcio Spagnolo – Inter, arriva Samardzic: cifre e dettagli. Lui e Sommer entro 48 ore, per Scamacca…

‘Scamacca è l’obiettivo principale dell’Inter per il proprio attacco nella prossima trasferta’

Nella loro ricerca di rinforzare il reparto offensivo, l’Inter si è concentrata sul talentuoso attaccante del Genoa, Gianluca Scamacca. Secondo fonti vicine al club, l’Inter ha presentato un’offerta di 22 milioni di euro, più alcuni bonus, per un totale di 25 milioni di euro.

Tuttavia, ottenere Scamacca non sarà un compito facile per l’Inter. Il West Ham, infatti, ha manifestato il suo interesse per il giovane attaccante e avrebbe stabilito un prezzo di 30 milioni di euro per lasciar partire il giocatore.

Nonostante questa richiesta più elevata, secondo il noto giornalista sportivo Luca Marchetti, l’Inter ha già ottenuto il consenso di Scamacca per un possibile trasferimento. Il giocatore sarebbe interessato a unirsi alla squadra nerazzurra e sfidare i migliori difensori del calcio italiano.

L’Inter è ora fiduciosa di poter concludere l’affare con successo e aggiungere Scamacca alla propria squadra. Il giovane attaccante è considerato un’ottima promessa per il futuro del calcio italiano e il club milanese spera di poter sfruttare le sue abilità nel prossimo campionato.

Con l’arrivo di Scamacca, l’Inter mira a rinforzare la propria rosa per competere sia a livello nazionale che internazionale. L’attaccante potrebbe fare coppia in attacco con Romelu Lukaku, formando una coppia temibile per qualsiasi difesa avversaria.

L’affare con Scamacca rappresenterebbe un ulteriore investimento da parte dell’Inter, che ha già speso cifre considerevoli per altri nuovi acquisti. Tuttavia, il club è convinto che il giovane attaccante possa offrire un contributo notevole alla causa nerazzurra e mira a concludere presto l’affare.

Sarà interessante seguire gli sviluppi di questa trattativa e vedere se l’Inter riuscirà a soddisfare le richieste del Genoa e del West Ham per aggiudicarsi il talento di Scamacca. I tifosi dell’Inter sperano di poter presto vedere il giocatore indossare la maglia nerazzurra e segnare gol importanti per il club.