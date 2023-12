Calcio spagnolo: Israele – Hamas in guerra, le notizie di oggi | Il Sudafrica avvia una causa presso la Corte di giustizia…

La nazione chiede alla Corte internazionale di giustizia di emettere misure provvisorie per fermare il conflitto tra Israele e Hamas

La nazione ha presentato una richiesta urgente alla Corte internazionale di giustizia per emettere misure provvisorie al fine di porre fine al conflitto tra Israele e Hamas. La richiesta è stata presentata in seguito all’escalation della violenza che ha causato una devastazione senza precedenti nelle aree coinvolte.

Secondo Hamas, gli ultimi giorni di guerra hanno causato la morte di oltre 21.500 palestinesi, tra cui circa 8.000 bambini, portando il totale dei morti a un livello catastrofico. D’altro canto, Israele sostiene che il loro attacco del 7 ottobre ha provocato 1.200 vittime.

Il presidente turco Erdogan ha scatenato una nuova polemica internazionale paragonando il primo ministro israeliano Netanyahu ad Hitler. Queste dichiarazioni hanno ricevuto una ferma replica da parte di Israele, che ha condannato tali dichiarazioni come ingiuste e offensive.

Nonostante gli sforzi internazionali per porre fine al conflitto, Israele ha dichiarato che la guerra continuerà ancora per molti mesi. Questa notizia non fa che alimentare la preoccupazione per la situazione umanitaria già precaria nella regione.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha espresso una profonda preoccupazione per la possibile diffusione di malattie infettive nella regione di Gaza a causa del conflitto in corso. La distruzione delle infrastrutture sanitarie e l’accesso limitato alle cure mediche sono fattori che potrebbero intensificare la diffusione di malattie.

Le forze israeliane hanno annunciato di aver scoperto e distrutto uno dei nascondigli del leader di Hamas, Yahya Sinwar. Questa operazione indica il continuo impegno di Israele nel contrastare i leader terroristi di Hamas.

Gli ultimi giorni di conflitto hanno visto un aumento delle vittime tra i palestinesi. Circa 100 persone hanno perso la vita e altre 158 sono rimaste ferite a seguito dei bombardamenti.

Le forze israeliane hanno ammesso di non essere state adeguatamente preparate per un attacco su così larga scala come quello lanciato da Hamas. Questo ha portato a una maggiore vulnerabilità e a una risposta inizialmente meno efficace.

In un’azione offensiva, le forze israeliane hanno ucciso decine di terroristi di Hamas nelle ultime ore. Questa operazione fa parte degli sforzi di Israele per debellare la minaccia terroristica nella regione.

Nonostante la situazione di conflitto, 81 camion di aiuti umanitari sono riusciti ad entrare nella regione di Gaza attraverso i valichi di Kerem Shalom e Rafah. Questi aiuti mirano a fornire sostegno alle persone colpite dalla guerra.

Il Sudafrica ha presentato una causa di genocidio contro Israele presso la Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite. La richiesta arriva in seguito alle accuse di violazioni dei diritti umani nel contesto del conflitto in corso.

Israele ha respinto con disgusto le accuse presentate dal Sudafrica, definendo la causa di genocidio un’offesa e un abuso della Corte internazionale di giustizia. Israele sostiene di aver agito in legittima difesa durante il conflitto e di aver preso misure per minimizzare le vittime civili.