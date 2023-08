“Nel 2019, una telefonata sgradevole ha cambiato il corso delle relazioni tra l’autore e la famigerata organizzazione russa Wagner. L’autore, membro dell’organizzazione, ha deciso di comunicare a Evgenij, un collega, la sua decisione di lasciare la Wagner a causa di divergenze di opinione.

Durante la chiamata, Evgenij ha reagito con disprezzo e ha dichiarato che l’autore sarebbe diventato il suo nemico personale. Nonostante il comportamento ostile di Evgenij, l’autore ha visto il suo disprezzo come una sorta di riconoscimento o sfida.

Questo episodio ha avuto un impatto significativo sulla relazione tra l’autore e la Wagner. È possibile che abbia contribuito all’interruzione delle loro relazioni, portando l’autore a prendere in considerazione la possibilità di allontanarsi completamente dall’organizzazione.

L’autore ha ritenuto che le sue opinioni e i suoi principi non fossero più in sintonia con quelli della Wagner, portandolo a compiere quella difficile decisione. Al di là delle tensioni personali che si sono generate durante la conversazione telefonica, l’autore ha cercato di guardarla da una prospettiva più ampia, come un segno di divergenze ideologiche che lo hanno spinto a intraprendere una strada diversa.

Sebbene questo episodio abbia avuto ripercussioni personali per l’autore e per la sua speranza di creare un cambiamento all’interno della Wagner, potrebbe essere diventato un punto di svolta nella sua vita, spingendolo a cercare un nuovo percorso che sia più in linea con le sue convinzioni.

Nonostante le difficoltà e la delusione provocate dalla frattura con Evgenij e la Wagner, l’autore si è sentito motivato a continuare a perseguire le sue passioni e a cercare nuove opportunità nel mondo del calcio. Questo episodio controverso potrebbe essere considerato un capitolo chiuso, con l’autore che guarda al futuro con determinazione e speranza.”

