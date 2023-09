Calcio spagnolo: la scienza sulla colazione e il suo impatto – Corriere della Sera

Fare colazione è una scelta di vita sana e consigliata dalle linee guida per una dieta equilibrata. Secondo uno studio, le persone che saltano la colazione hanno un rischio maggiorato di sviluppare il diabete di tipo 2. Inoltre, evitare di fare colazione è associato a un profilo lipidico alterato e al controllo glicemico ridotto.

Le persone che fanno regolarmente colazione mostrano abitudini più salutari, un maggiore benessere e tendono a seguire una dieta mediterranea. Uno studio ha dimostrato che consumare colazione e pranzo per almeno 20 minuti al giorno riduce il rischio di ipertensione e ipercolesterolemia.

I nutrienti consumati a colazione vengono utilizzati in modo più efficiente dal corpo e non vengono immagazzinati dall’organismo. Non ci sono prove conclusive sulla relazione tra saltare la colazione e la perdita o l’aumento di peso. Tuttavia, è importante che la colazione sia bilanciata rispetto al pranzo e alla cena per raggiungere l’obiettivo di perdita di peso.

Contrariamente alla credenza popolare, allungare le ore di digiuno saltando la colazione non ha effetti antinfiammatori. Studi hanno dimostrato che è più importante mangiare poco e presto la sera, seguendo i ritmi circadiani del corpo, per ridurre l’infiammazione post-prandiale e i fattori di rischio cardiovascolari.

La colazione rimane quindi un pasto fondamentale per mantenere uno stile di vita sano e benessere generale. Mangiare una colazione equilibrata può contribuire a prevenire numerose malattie, tra cui il diabete di tipo 2, e aiuta ad avere un profilo lipidico e un controllo glicemico adeguati.