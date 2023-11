Calcio spagnolo – La trimestrale di Poste Italiane. Cè lacconto sul dividendo 2024

Poste Italiane, la principale società di servizi postali in Italia, ha recentemente comunicato i risultati finanziari del terzo trimestre 2023, mostrando un aumento dei ricavi e della redditività. Nel corso del terzo trimestre, l’azienda ha registrato ricavi per 2,83 miliardi di euro, un aumento del 3,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, l’utile netto è diminuito del 15,9% a 382 milioni di euro. Nonostante questa diminuzione, i risultati trimestrali sono in linea con le previsioni degli analisti, che indicavano ricavi e utile netto a 2,83 miliardi e 384 milioni di euro rispettivamente.

Complessivamente, nei primi nove mesi del 2023, Poste Italiane ha registrato ricavi per 8,88 miliardi di euro, un aumento del 6,8% rispetto all’anno precedente. Inoltre, il risultato operativo è salito del 27,2%, passando da 2,07 miliardi a 2,11 miliardi di euro. L’azienda ha concluso il periodo gennaio-settembre con un utile netto di 1,52 miliardi di euro, un aumento del 5,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Il management di Poste Italiane ha rivisto al rialzo le previsioni per il risultato operativo del 2023, stimando che l’EBIT raggiungerà i 2,6 miliardi di euro. Inoltre, è stato annunciato che il nuovo piano strategico sarà presentato il prossimo anno, insieme ai risultati finanziari completi dell’anno 2023.

Sulla base dei risultati dei primi nove mesi e in linea con la politica dei dividendi del gruppo, Poste Italiane ha proposto di distribuire un acconto del dividendo 2024. L’acconto ammonta a 0,237 euro per azione, rappresentando un aumento del 13% rispetto all’anno scorso. Il pagamento dell’acconto del dividendo è previsto per il 22 novembre, dopo lo stacco della cedola il 20 novembre.

Il rendimento dell’acconto del dividendo di Poste Italiane, basato sul prezzo di chiusura del 6 novembre 2023, sarà dell’ordine del 2,5%. Questi risultati positivi dimostrano la solidità finanziaria dell’azienda e promettono un futuro luminoso per Poste Italiane nel settore dei servizi postali.