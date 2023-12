Calcio spagnolo: lArgentina, la minaccia che scuote il Parlamento – Javier Milei tenta di prendersi pieni poteri

Il presidente Javier Milei ha lanciato una minaccia sorprendente che potrebbe mettere a rischio la democrazia in Argentina. Infatti, Milei ha dichiarato che convocherà un plebiscito su oltre 300 leggi se il Parlamento si opporrà all’approvazione del megadecreto del governo. Questa mossa rischia di indebolire le istituzioni democratiche del paese.

Inoltre, Milei ha presentato una legge chiamata Omnibus, che richiede ampi poteri per il presidente e la dichiarazione dello stato di emergenza pubblica in vari settori. Questo stato di emergenza potrebbe durare fino al 31 dicembre 2025 e potrebbe estendersi per altri due anni. Ciò significa che il presidente avrebbe il potere decisionale su questioni che normalmente spetterebbero al Parlamento.

Questa proposta ha scatenato reazioni intense in Parlamento, con dibattiti accesi e scontri previsti. I sindacati, dal canto loro, non stanno rimanendo in silenzio e hanno annunciato mobilitazioni in tutto il Paese per protestare contro questa minaccia alla democrazia.

I critici si sono rapidamente mobilitati per fermare questo tentativo di concentrare così tanto potere nelle mani del presidente. Sostengono che questa sia una chiara violazione dei principi democratici fondamentali e rappresenti un pericolo per il futuro del paese.

La situazione politica in Argentina rimane tesa e fluida, ma una cosa è certa: il presidente Milei ha gettato una grossa ombra sulla democrazia argentina con la sua minaccia di convocare un plebiscito e con la proposta di una legge Omnibus che potrebbe sconvolgere gli equilibri istituzionali. Sarà interessante seguire gli sviluppi nei prossimi giorni e vedere come reagirà il Parlamento e la popolazione argentina a questa sfida alla democrazia.