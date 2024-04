Nuova procedura UE contro TikTok: Tossico per i bambini, crea dipendenza – ilGiornale.it

La Commissione europea ha aperto un secondo procedimento contro TikTok in base alla legge sul digitale Dsa, a causa delle nuove funzionalità che premiano ogni clic e ogni “mi piace”, creando dipendenza. C’è il sospetto che la versione Lite di TikTok possa essere tossica e creare dipendenza, in particolare nei bambini, poiché la piattaforma ha ignorato le regole e i rischi, non verificando l’età degli utenti.

La Commissione ha chiesto informazioni a TikTok e imposto scadenze per la risposta, minacciando possibili sanzioni in caso di mancata collaborazione. Nel frattempo, TikTok è nel mirino degli Stati Uniti, con un ultimatum di vendita o blocco della piattaforma. Il portavoce di TikTok ha reagito alla situazione negli Stati Uniti, promettendo di collaborare e risolvere le controversie. Resta da vedere come si evolverà la situazione tra TikTok e le autorità internazionali.