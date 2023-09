Calcio spagnolo: le formazioni ufficiali di Roma-Milan, Pellegrini e Lukaku in panchina, Dybala in tribuna! – SOS Fanta

La terza giornata di Serie A prosegue con la partita tra Roma e Milan alle 20.45, dopo l’incontro tra Sassuolo e Verona alle 18.30.

Il tecnico della Roma, José Mourinho, ha deciso di schierare Andrea Belotti come prima punta, con El Shaarawy al suo fianco. Romelu Lukaku, il nuovo acquisto, inizia la partita dalla panchina, mentre Paulo Dybala è costretto a seguire l’incontro dalla tribuna a causa di un infortunio.

Sulla fascia sinistra c’è ancora Nicola Zalewski, mentre sulla fascia destra c’è la novità Deniz Celik.

Lorenzo Pellegrini, non al meglio durante la settimana a causa di un affaticamento, inizia la partita in panchina.

Dall’altra parte del campo, l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, conferma la formazione che ha giocato contro Bologna e Torino: Christian Pulisic completa il tridente offensivo insieme a Olivier Giroud e Rafael Leao, mentre a centrocampo i nuovi arrivati Ruben Loftus-Cheek e Eliot Reijnders affiancano Rade Krunic nel ruolo di regista.

La partita si preannuncia molto interessante, con entrambe le squadre che cercano di conquistare i primi tre punti in questa giornata di campionato. Sarà interessante vedere come si svilupperanno le scelte tattiche dei due allenatori e l’impatto dei nuovi acquisti sui rispettivi team. Calcio Spagnolo seguirà l’incontro minuto per minuto, fornendo aggiornamenti in tempo reale sul suo sito web.