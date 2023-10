Calcio spagnolo: le stime del Pil più che dimezzate: +0,5% nel 2024

L’economia italiana sta rallentando e torna ai modesti ritmi di crescita del passato. Secondo le previsioni, il PIL crescerà solo dello 0,7% nel 2023 e dello 0,5% nel 2024. Questo andamento è principalmente dovuto al calo degli investimenti, che sta avendo un impatto negativo sulle imprese e sulle famiglie.

Nonostante ciò, i consumi e l’occupazione resistono, con i consumi delle famiglie che sono deboli ma resilienti. Sono proprio i consumi delle famiglie a trainare la crescita economica in Italia. Tuttavia, gli alti tassi di interesse stanno creando problemi, mettendo a dura prova sia imprese che famiglie.

La produzione industriale è in calo, soprattutto nei settori energetici e delle costruzioni. Inoltre, gli investimenti sono in forte calo, con una minore spinta da parte del settore delle costruzioni e dell’Industria 4.0. Questa situazione rende il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ancora più cruciale per sostenere gli investimenti e rilanciare l’economia italiana.

Anche il commercio estero è debole, con una battuta d’arresto delle importazioni ed esportazioni nel 2023. Tuttavia, si prevede un graduale aumento nel 2024. Questo andamento richiede una maggiore attenzione verso la ripresa del commercio internazionale, al fine di rilanciare l’economia e favorire la crescita.

In conclusione, l’economia italiana sta affrontando un periodo di rallentamento, con minime prospettive di crescita nel prossimo futuro. Tuttavia, la resistenza dei consumi e l’occupazione offrono una speranza per la ripresa. È fondamentale che vengano adottate misure adeguate, come il PNRR, per sostenere gli investimenti e promuovere una crescita sostenibile.