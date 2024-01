Calcio spagnolo: Leo Gassmann rivela la sua somiglianza intima con nonno Vittorio grazie al Dna

Leo Gassmann, figlio e nipote di attori, fa il suo debutto come attore in un biopic sul cantante romano Franco Califano. Il giovane artista ha vinto il premio Nuove Proposte di Sanremo nel 2020 come cantautore e ha pubblicato due album. Ora, Gassmann parla con entusiasmo del suo ruolo nel film che racconta la vita di Califano in un modo mai visto prima.

Per prepararsi al meglio per questa sfida, Gassmann ha lavorato duramente, perdendo sei chili di peso e allenandosi intensamente. Inoltre, ha avuto il privilegio di poter contare sull’appoggio degli amici di Franco Califano, che gli hanno permesso di capire meglio il personaggio e le sue sfumature.

In un’intervista, Leo Gassmann si dice onorato di essere paragonato a suo nonno, l’attore Vittorio Gassmann, e spera di essere ricordato come una persona buona che può fare la differenza nel mondo. Nonostante il successo come attore, Leo non dimentica la sua passione per la musica e sta lavorando su nuova musica, in preparazione per la pubblicazione di un nuovo album.

Con questa nuova avventura cinematografica e musicale, Leo Gassmann sta dimostrando di essere un artista poliedrico e di talento, pronto a sfidare se stesso e a lasciare il segno sia sul grande schermo che nella scena musicale. I fan non vedono l’ora di vedere il suo debutto come attore nel biopic su Franco Califano e di ascoltare la sua nuova musica che promette di essere sorprendente e coinvolgente.