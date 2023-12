Calcio spagnolo: lex scalo Farini di Milano acquisito dalla cordata Unicredit-Hines-Prelios

La cordata formata da Hines, Unicredit e Prelios Sgr ha trionfato nella gara per la riqualificazione dell’ex Scalo Farini di Milano. Gli americani hanno offerto di più rispetto alla concorrente composta da Coima, Generali real estate ed Emaar properties.

La novità riguarda la realizzazione di una cittadella della banca all’interno dell’ex Scalo Farini. Quest’ultimo è il principale dei sette ex scali di Milano dismessi dalle Ferrovie, con una superficie di circa 45 ettari.

Secondo il piano di riqualificazione, l’area dovrà comprendere almeno il 50% di spazi verdi pubblici e il 30% di funzioni non residenziali. Si tratta di un progetto ambizioso che mira a ridare vita a questa zona, rendendola un punto di riferimento per la città.

Nel 2018 è stato indetto un concorso per il masterplan, e il progetto “Agenti Climatici” presentato dal team OMA e Laboratorio Permanente ha ottenuto la vittoria. Questo masterplan è stato ideato per rendere l’area sostenibile dal punto di vista ambientale, promuovendo soluzioni innovative per il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di carbonio.

La riqualificazione dell’ex Scalo Farini rappresenta una grande opportunità per la città di Milano, che vedrà la nascita di uno spazio multifunzionale in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini. Si prevede che l’intero progetto sarà completato entro i prossimi anni, trasformando questo ex scalo ferroviario in un luogo di incontro e sviluppo per la comunità milanese.