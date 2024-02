Calcio spagnolo: Lloyd Austin, capo del Pentagono, in terapia intensiva per cancro alla prostata – ilmessaggero.it

“Il Segretario alla Difesa americano, Lloyd Austin, ricoverato in terapia intensiva”

Il Segretario alla Difesa americano, Lloyd Austin, è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Walter Reed National Military Medical Center in Virginia. Il motivo del ricovero è stato un problema alla vescica. Attualmente, i suoi compiti sono stati temporaneamente trasferiti alla vice-segretaria Kathleen Hicks. Non è ancora chiaro per quanto tempo rimarrà in ospedale.

Non è la prima volta che Austin affronta un problema di salute. Infatti, lo scorso dicembre ha subito un intervento chirurgico per un cancro alla prostata. Il 1 gennaio è stato ricoverato nuovamente a causa di complicazioni. Nonostante le sue condizioni di salute, Austin continua a essere il principale consigliere militare di Joe Biden.

La notizia del primo ricovero ha causato una certa tensione tra Austin e Biden, poiché il presidente non era a conoscenza della situazione. Questo ha portato all’apertura di un’indagine da parte dell’ispettore generale del dipartimento della difesa, per cercare di capire come sia stato possibile tenere nascosto il problema di salute del Segretario alla Difesa.

Nonostante le difficoltà, Austin ha continuato a partecipare attivamente agli affari di sicurezza nazionale e a informare il presidente, anche durante la sua permanenza in ospedale. Un esempio di ciò è stato il suo coinvolgimento nell’orchestrare e osservare gli attacchi di ritorsione degli Stati Uniti contro le milizie Houthi, direttamente dal suo letto d’ospedale.

La comunicazione riguardo alla malattia di Austin è stata poco chiara e dettagliata, lasciando spazio a molte speculazioni. La sua salute rimane una questione di grande importanza, considerando il suo ruolo chiave nella difesa e nella sicurezza degli Stati Uniti. La speranza è che il Segretario alla Difesa possa riprendersi al più presto e tornare alle sue mansioni a pieno regime.